年底國會選舉前　選委會大火毀5萬投票機

委內瑞拉政局持續不穩之際，位於首都加拉加斯的選舉委員會倉庫上周六（7日）發生大火，建築內的近5萬部投票機、582部電腦及400部電子選票機付之一炬。選委會未有排除有人縱火的可能性，已要求檢察當局介入調查。委國選舉近年招來舞弊質疑，而年底的國會選舉前發生事故，料進一步打擊選舉公信力。

位於加拉加斯東部的選委會倉庫上周六起火，該幢面積6000平方米的建築內有大量用作選民登記的電腦及投票機器。全國選舉委員會主席盧薩納（Tibisay Lucena）周日（8日）公布事件，指當局盡力挽救下，仍有大部分設備被毀。但她強調︰「選舉進程談不上毀於一旦。」

盧薩納又指出，委內瑞拉在2017年大選時，選委會基建曾受到攻擊，包括汽車及投票機被焚、票站人員受襲、收到死亡恐嚇，「但選舉仍成功進行」。她重申，選委員上下團結、決心推行選舉，指如果大火是人為造成，肇事組織不會得逞。不過，委國2017年國會選舉及2018年總統選舉，均被外界質疑「造票」，該國選委會成眾矢之的。

選委會倉庫發生大火。

倉庫內大量投票機付之一炬。