新冠肺炎：增至717人確診26死　護老院淪陷

新冠肺炎在美國再有擴散迹象，至今全國有36個州出現確診個案，較前一日多2個，而全國確診數字增至717人，死亡數字達26人。其中華盛頓州是重災區，該州一間護理中心再有3名院友死於新冠肺炎，令該院確診死者增至22人，佔了全國死亡人數逾八成。

有線電視新聞網絡周二（10日）報道，患者中647人是經公共衞生系統確診，另有70人是從海外撤僑歸來，總數較前一日增加150多人。重災區華盛頓州確診人數增至180，其次是紐約州142人，加州105人。病歿者中，22人在華盛頓州，加州及佛羅里達州各2宗。

華盛頓州新增死亡個案中，3人均來自西雅圖市郊的柯克蘭生命護理中心，分別是70至90多歲的老婦院友。該護理中心上月19日至今已有26名院友死亡，中心表示，目前仍在住的53名院友中，35人已接受檢測，當中31人確診新冠肺炎。另外180名員工中有65人出現症狀，但當局未能提供檢測套件，院方不知如何是好。

西雅圖-金縣公共衞生部官員指，未知上述護理中心的員工在爆發疫潮之前，有否到過區內其他療養院當值。除了該護理中心外，大西雅圖地區另有2間療養院至少2名院友及一名職員確診。