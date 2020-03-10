CIA前僱員涉竊黑客工具　僅2項輕罪成立

美國一名曾在中央情報局（CIA）任職編碼員的男子，涉嫌在CIA歷來最大的洩密案中盜竊大量黑客工具，並交給爆料網站「維基解密」。他被控以間諜等10項罪名，但由於陪審團沒法達成一致，他周一（9日）只被裁定其中2項較輕的罪名成立。

維基解密在2017年接受前CIA僱員情報，向全球披露逾8000份文件，其中涵蓋黑客攻擊手法、目標及核心武器文件「Vault 7」（第7號保險庫）。CIA追查後，鎖定來自德州的31歲CIA維珍尼亞州蘭利總部前僱員舒爾特（Joshua Schulte）是主犯，於2016年左右盜竊有關資料。檢方指，舒爾特因與同事和上司不和而離職，出於報復而洩密。

但辯方律師認為，檢方沒有提出舒爾特是洩密主謀的有力證據，且有數百人接觸過CIA黑客工具，即使找來18名證人及逾千份證據，但未能解釋清楚最基本的問題，仍有很多疑點待解。由11人組成的陪審團討論嚴重控罪時陷入分歧，有人認為間諜指控的證據不足。舒爾特最終只被裁定藐視法庭和作虛假陳述罪成，逃過其餘8項間諜等重罪；舒爾特及其律師對裁決表示滿意。