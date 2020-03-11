新澤西州首名確診者：新冠肺炎比外界想像嚴重得多

美國新澤西州第一宗新冠肺炎確診病人是32歲的華人醫生助理蔡敏（James Cai）。他表示新冠肺炎比人們想像的要嚴重得多。

蔡敏之前在何恭程聯合醫療中心任職，目前在新澤西哈肯薩克大學（Hackensack University）醫療中心隔離病房接受治療。他日前接受視頻訪問，表示自己不煙不酒，之前無長期疾病，相信自己是上周末在時代廣場威斯汀酒店（Westin Hotel）參加了一個醫療會議後染病。他透露新冠病毒很快侵蝕了他的雙肺，認為這個病毒對人體的侵害比外界想像的嚴重得多，又指自己的肺部每天都在惡化，認為自己可能很快就要插喉。他說：「病毒就是一切。腹瀉，流淚，呼吸急促，胸痛，凡是你能想到的，高燒。一天比一天糟。發展得太快了。」

蔡敏說自己感到不舒服幾天後到急症室，但是沒有發現什麼，只懷疑他是肺栓塞。然後他去新澤西的哈肯薩克大學醫學中心的急症室，做了掃瞄，發現他肺部有小損傷，他入院進一步做新冠肺炎病毒檢測。他說：「人們必須認真對待新冠病毒。這非常嚴重。」

紐約市長白思豪日前透露，住在新澤西利堡市的確診者，曾在「帝王大衞護理與康復中心」（King David Center for Nursing and Rehabilitation）看過11名病人，不過這些病人沒有徵狀。蔡敏就是當時為11名病人看過病的醫務人員。蔡敏又說他的醫生正與中國的醫生聯繫，討論他的治療，並透露他正在服用一種中國臨床試驗的藥物。