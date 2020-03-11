新冠肺炎：疫情帶起紐約中藥銷情　板藍根缺貨

新冠肺炎疫情蔓延美國，紐約華埠的餐館和旅遊業大受打擊，但本月1日紐約出現了首宗新冠肺炎個案之後，華埠的中醫藥店生意大幅飆升，被認為有防疫作用的板藍根沖劑等產品缺貨，價格也迅速上漲。

在紐約唐人街執業的針灸師兼中草藥劑師邵先生（音譯，Clayton Shiu）說，本月1日起，當地人對傳統中藥的需求，「就像開了燈掣一樣」激增；同在紐約唐人街的金禾中草藥店，治療呼吸系統等方面疾病的傳統中藥需求同樣大增，針對類似流感症狀和增強免疫力的草藥處方訂單，幾乎倍增。

邵先生稱，華人社區在疫情出現之後，互相分享預防和治療相關疾病的處方，因而導致某些藥材的需求和價格都上升。經營參茸海味店的香港移民蕭先生（音譯，Patrick Siu）說，原本40磅（約18公斤）藥材可以兩到三星期，但現在幾天就賣完了，又說現在很難找到板藍根沖劑等暢銷貨品，價格也貴得很快。

雖然需求大增，但由於中藥材的供應幾乎全都來自中國，而中國的貨運亦因疫情受阻，美國的中藥店的貨源亦受影響，金禾的負責人梁先生（音譯，Thomas Leung）稱，供應商最多只許他們訂購平常貨量的一半，醫感冒的藥材更要限量。在西岸的三藩市，也有中藥店稱因為訂單不尋常地增加，而要求顧客按其實際需要下單。