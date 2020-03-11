超級星期二2.0　桑德斯抗衡拜登關鍵一仗

美國大選轉入直路，民主黨黨內初選已成前副總統拜登及參議員拜登的兩強之爭。桑德斯原本以大熱姿態勝出多站初選，惟拜登在超級星期二反超前，更獲多名黨友棄選支持，形勢大好。密歇根州等6個州分於周二（10日）進行初選投票，當日被視為第二個超級星期二；如果桑德斯未能在此戰取得優勢，拜登可謂篤定勝出初選。

除密歇根州外，愛達荷州、密西西比州、密蘇里州、北達科他州及華盛頓州均將於下周二進行投票。由於拜登料將在黑人為主的密西西比州及密蘇里州佔優，故密歇根州將成為兩人的主要戰場。桑德斯在4年前對陣當時對手希拉妮時，曾在該州以兩位數優勢拋離對方，令初選變數大增。

惟最新的密歇根州民調顯示，拜登現以51%支持率，領先36%的桑德斯。密歇根州站初選後，選戰將進一步轉移到對拜登有利的亞利桑那州、佛州、伊利諾伊州等州份；桑德斯若未能在密歇根州中斷拜登優勢，此後很可能兵敗如山倒。在拜登接連獲退選對手支持下，與桑德斯路線接近的沃倫在退選後，卻未作表態，令桑德斯更顯勢孤力弱。

不過，有報道指桑德斯基於關注氣候變化，反對在美國本土開採頁岩油氣，這政綱有利於俄羅斯跟美國在能源產業方面的角力，因此俄羅斯正暗地裏支持桑德斯當選總統。桑德斯已表明反對俄羅斯介入美國大選，而俄方亦否認干預美國的總統選舉。

桑德斯與拜登兩人原擬在周二在俄亥俄州克利夫蘭出席拉票活動，但雙雙因為新冠肺炎疫情引起對公眾衞生的關注而取消。今次是疫情爆發以來，首次有總統初選活動因疫情而受影響。雙方均表示，往後的拉票活動將在評估後再決定是否進行。