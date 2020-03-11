新冠肺炎：麻省激增51宗　哈佛求學生勿回校

美國東岸地區的新冠肺炎疫情周二（10日）急轉直下，除了重災區紐約州，麻薩諸塞州單日激增51宗確診病例，至今累計92人染病，州長貝克宣布進入緊急狀態；連同科羅拉多州及北卡羅萊納州，全美現有14個州處於緊急狀態抗疫。

麻省衞生部門表示，該州其中70宗個案與一間生物科技公司上月底在波士頓召開的高層會議有關。貝克表示進入緊急狀態後，州政府回應疫情爆發時更具彈性，又承認為了緩和病毒的擴散速度，相關措施將引起混亂並帶來很多不便。

因應疫情仍未受控，美國多間大學改以網上授課形式教學，位於麻省的哈佛大學及麻省理工學院周二更採取進一步的防疫措施，除了網上授課，更促請學生在春季開學後不要返回校園，而哈佛更要求學生下周日（15日）前離開宿舍。

至於西岸地區，華盛頓州是全美疫情最嚴重的災區，再多兩人死於新冠肺炎，該州至今有24名患者病逝。據報州長英斯利計劃禁止西雅圖地區，舉行超過250人的大型公眾活動。加州聖克拉拉縣周一（9日）已禁止1000人或以上的活動。

南達科他州亦首次出現病例，5名患者確診，其中一名有慢性疾病的男子死亡。