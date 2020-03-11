新冠肺炎：確認無人染疫　加勒比公主號准靠岸

新冠肺炎陰霾籠罩下，美國公主郵輪集團旗下的加勒比公主號（Caribbean Princess）日前因需檢疫，被當局要求停泊在佛羅里達州外海。集團發言人周二（10日）表示，疾病控制及預防中心為2名船員檢測後，確認沒人染病，已批准加勒比公主號駛回港口。

發言人指，加勒比公主號預計於周三（11日）返回佛州勞德代爾堡的埃弗格雷斯港（Port Everglades）。該郵輪早前展開為期10日的巴拿馬運河旅程，由於船上有2名船員曾在出現疫情的至尊公主號工作，加勒比公主號遂在周一停泊大開曼島接受檢疫。

同公司另一艘帝王公主號（Regal Princess）周日早前亦因有2名船員曾在至尊公主號工作，他們雖然沒出現病徵，亦沒確診，但該船周日在佛州外海航行了大半天，至晚上才得以停靠埃弗格雷斯港落客。

另外，加拿大政府周二表示，應美國政府要求於當日安排包機，將至尊公主號上228名加拿大旅客接回國。這批旅客若在登機前檢查出相關症狀將不可上機，其他旅客抵達加拿大後會再接受健康檢查，然後會直接送到安大略省特倫頓的軍事基地，強制隔離14天。