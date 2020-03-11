美軍機闖南海　神盾艦入西沙遭華驅離

中美在南海的軍事角力有增無減，解放軍指美軍一艘神盾驅逐艦周二（10日）闖入西沙群島海域，遭南部戰區兵力海空兩路監視並警告驅離。與此同時，據報美軍一架偵察機及一架反潛巡邏機，周三（11日）先後飛入南海執行任務。

解放軍南部戰區新聞發言人李華敏大校周三表示，美軍驅逐艦麥坎貝爾號前一天闖入西沙群島海域後，南部戰區出動海空兵力，全程跟蹤監視、查證識別及警告驅離美艦。李華敏指美方以「航行自由」為由，一而再、再而三在南海秀肌肉及挑釁滋事，是違反國際法的霸權行為、威脅南海和平穩定的禍亂之源。

李華敏重申，中國對南海諸島及附近海域擁有主權，中國軍隊時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權安全、堅決維護南海的和平穩定。

美國國防部暫未證實事件，根據美軍最新發放的照片，麥坎貝爾號上周一（2日）現身東海並進行海上補給，當時該艦參與美日的雙邊先進作戰訓練演習。

另一邊廂，追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots周三發文，指美軍一架RC135W偵察機及一架P3C反潛巡邏機，當天先後從日本沖繩縣嘉手納空軍基地出發，經台灣與菲律賓之間的巴士海峽飛入南海執行任務，暫未知任務性質。