強姦罪成　電影大亨溫斯坦重囚23年

現年67歲荷里活影壇大亨溫斯坦（Harvey Weinstein）被控性侵案於美國時間周三（11日）早上判刑，結果他因三級強姦與一級不法性行為罪名成立，被重判入獄23年，即時收監。上周曾在醫院接受心臟支架手術的溫斯坦被鎖上手扣押返監獄。

在判刑前，溫斯坦律師已向法官呈上求情信，要求法官以最低刑期即入獄5年作為判刑考慮。律師在信中指自從2017年雜誌《紐約客》（New Yorker）有關他性醜聞的報道刊出後，他的生活全面被破壞，他的妻子向他離婚之餘，他亦被自己的The Weinstein Company解僱，短時間內他損失一切。

另外，律師要求法官考慮下溫斯坦從來沒有任何犯罪紀錄，而兩位受害者自事件後仍繼續與他保持友好關係，聯絡他爭取工作及尋求他專業上的建議。而律師亦指溫斯坦多年來對慈善上作出重大的貢獻包括911恐襲事件後曾捐逾百萬美元給消防隊及警員。

溫斯坦於2017年10月被十數名行內女性指控性侵，牽起「MeToo」反性侵運動令他身敗名裂，被踢出兄弟一手創辦的The Weinstein Company自家電影公司。翌年溫斯坦被捕兼被起訴，展開長期的官司，現在終有結果。