新冠肺炎：杜魯多曾與確診者同場　2部長自我隔離

加拿大的新冠肺炎確診個案增至109宗，至少一人病歿。總理杜魯多本月初出席的一個會議上，有與會者近日證實感染。杜魯多周三（11日）表示，自己正遵循醫療專家建議監測健康狀況。據指有多名政要官員與會，至少2名部長因而要自我隔離。

安大略省衞生部門周二（10日）公布，一名來自薩德伯里的50多歲男子確診，目前正接受居家隔離治療，他曾於本月2日至3日參加在多倫多舉行的加拿大國際礦業大會。大會提供的數據指，今年參加者多達2.3萬人次，杜魯多亦於首天出席大會並演講，與會者還包括多名聯邦內閣部長、安大略省省長福特、多名級官員等。

杜魯多在渥太華向傳媒表示，自己並未接受病毒檢測，但正聽從加拿大首席公共衞生官譚詠詩的建議，以保障自己與家人的安全。曾出席大會的加拿大自然資源部部長奧里甘（Seamus O'Regan）表示，自己有疑似症狀，正自我隔離及等待檢測結果。加拿大聯邦小企業、出口促進及國際貿易部部長伍鳳儀亦稱，近日哮喘發作並出現咳嗽，也接受了檢測並自我隔離。