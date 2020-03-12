新冠肺炎︰華府要求抗疫會議列機密　專家拒門外

新冠肺炎疫情成為美國舉國關注的議題，惟周三（11日）有報道指，白宮早前已將有關抗疫的高級別會議，列為機密會議，包括政府專家在內的無權限人員，均不得參與有關跨部門會議。據報此舉是因為會議涉及中國議題，有官員形容措施不尋常，將限制資訊的流通，或拖慢華府應對抗疫。

英媒周三引述多名華府官員消息報道，華府各部門自1月起，已多次在衞生及公共服務部（HHS）的「敏感訊息隔離設施」（SCIF）中，就感染、隔離、旅遊限制等問題開會。 在白宮要求下，沒有機密權限的人員未能與會，包括視像會議。 SCIF會議室多作軍事及情報之用，與會者不得攜帶電子設備入內。

據報，會議是由國家安全委員會（NSC）提出列作機密。有官員形容做法是多此一舉，亦有消息人士指此舉令很多衞生官員對國內疫情進展一無所知。有官員批評，會議列作機密並非為了保障國安，而是為了讓資訊留在白宮小圈子中，避免外洩。

有消息指，HHS部長阿薩爾（Alex Azar）在會上反對將會議列作機密的決定。NSC及HHS均未有回應HHS機密會議是否存在，但強調華府防疫工作組的會議均非機密。報道直指，白宮限制公共衞生資訊流通的舉措不尋常，恐拖慢華府抗疫的反應。