新冠肺炎：特朗普競選團在家工作　初選籲郵寄投票

美國總統初選競爭激烈，但各候選人的拉票工作受新冠肺炎疫情影響。總統特朗普周四（12日）宣布暫停舉行競選集會，並通知其競選辦員工在家工作。民主黨參選人拜登及桑德斯亦停止大型政治集會，讓助選團在家工作。將於下周二（17日）舉行民主黨總統初選的4個州份，則鼓勵選民以郵寄方式投票。

特朗普早前曾指不擔心新冠肺炎疫情，會繼續舉辦集會。然而，他周四宣布，將延遲舉行內華達州的3個集會，及4至5個正在籌劃的集會。特朗普會暫停舉辦一切集會及籌款活動，預料此決定會至少維持至下周。特朗普批准助選團遙距工作，消息指其位於維珍尼亞州的競選辦公室將徹底消毒。

有共和黨顧問指，特朗普早前低估疫情的影響，又將疫情政治化，損害他的誠信，令民眾懷疑政府應對疫情的準備。加上特朗普在經濟政績上有優勢，疫情打擊經濟下，恐令他連任之路受挫。

拜登及桑德斯早於本周初已宣布取消競選集會。拜登將留在家中，只會於周日（15日）到華盛頓出席辯論。所有拜登的助選團成員也會在家工作，想返回家鄉的人也可獲安排交通。拜登會為沒有美國永久居民身份的成員，安排住宿及工作的地方。助選團的所有辦公室會在周六（14日）起關閉，改以電話、訊息及視像活動的方法接觸選民；桑德斯助選團也會在家工作。

伊利諾伊州、亞利桑那州、佛羅里達州及俄亥俄州將於下周二舉行總統初選，各州鼓勵選民以郵寄方式投票。不過，俄亥俄州政府認為親身投票仍安全，選民可以於稍早的時間投票來避開人潮。亞利桑那州政府建議提供「路邊投票」方式，讓長者等高危人士受感染的風險減低。