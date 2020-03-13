新冠肺炎：捱貴機票衝關　美國人歐洲「大逃亡」

美國總統特朗普為防新冠肺炎疫情在國內擴散，周三（11日）突然宣布當地時間周五（13日）午夜起對歐洲神根公約地區封關。禁令讓旅客及航空公司措手不及，不少在歐洲的美國人通宵趕往機場「大逃亡」，捱貴機票趕在禁令生效前回國，場面一片混亂。有航空公司地勤指，事前沒有收到封關通知。

美國的封關令禁止所有於過去14日曾到過申根公約地區、即26個歐洲國家的外國人士入境，美國公民及永久居民可入境，但必須隔離2周。封關消息突如其來，有在歐洲的美國人於凌晨2時收到家人通知，因怕不能入境美國或要隔離而漏夜湧到機場，或在網上更改、甚至用數千美元買新機票返美，法國、西班牙、波蘭等國家的機場一片混亂。

法國巴黎一名記者表示，戴高樂機場有大批美國人在航空公司的櫃枱前排隊，情況如同「瘋人院」，有美國人用2萬美元（約15.5萬港元）於最後一刻買回程機票。他飛抵紐約甘迺迪國際機場後，在社交網稱機場竟然沒有任何檢疫，職員更搞亂旅客的入境證明，其妻子過關時僅被問及是否曾訪中國。

在西班牙巴塞隆拿旅遊的美國人比約克（Michael Bjork）原定下周才回國，他於封關令頒布後在Twitter分享當地機場於凌晨4時30分的亂象，說：「所有美國旅客及留學生從巴塞隆拿逃亡。」有達美航空的職員直指禁令讓他們措手不及，情況大混亂。