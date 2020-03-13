歐洲空中角力　美俄轟炸機鬥晒肌

美俄近日在歐洲的軍事角力有升級迹象，兩國不約而同周四（12日）派出戰略轟炸機到區內執行任務。美軍再次在英國部署隱形戰略轟炸機特遣隊，俄軍則派轟炸機到北大西洋巡航，期間遭北約戰機攔截，是過去6天第3次發生同類事件。

由美國空軍3架B2隱形戰機轟炸機組成的特遣隊，周四部署在英國費爾福德空軍基地。兩架由葡萄牙亞速爾群島拉日什基地飛抵，它們周一（9日）已部署在該北大西洋群島，抵英前更展開轟炸演練，餘下一架由美國密蘇里州懷特曼空軍基地出發。

美軍表示，在前線地點部署轟炸機有利集體防禦，同時為美國及北約提供戰略及行動能力，以威懾敵人及向盟友「派定心丸」；美軍去年8月也在英國部署3架B2。

與此同時，俄羅斯國防部表示，兩架圖160戰略轟炸機周四在巴倫支海、挪威海及北大西洋展開15小時的飛行任務，期間演練空中加油，途中遇上挪威F16戰機及英國颱風戰機；又強調轟炸機執行任務時，嚴格遵守國際規定，沒有侵犯別國領空。

英國皇家空軍證實事件，指俄軍轟炸機從北面飛入英國的飛行情報區，之後沿愛爾蘭西岸空域飛入法國西岸的比斯開灣，法軍曾派戰機攔截；轟炸機之後回程折返北上。英軍表示俄機沒有侵犯英國領空，而颱風戰機在英國飛行情報區監視轟炸機。

周三（11日），俄軍兩架圖142反潛巡邏機也在北大西洋執行任務，飛行路線與今次轟炸機幾乎一樣；上周六（7日），俄軍兩架圖142在米格31戰機護航下，向南飛往北約的「格陵蘭—冰島—英國」（GIUK）北大西洋防線，也遭北約戰機攔截。