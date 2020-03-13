國務院發表人權報告　批美國對自身劣迹熟視無睹

美國國務院發表年度人權報告批評中國侵犯人權後，中國國務院新聞辦周五（13日）發表《2019年美國侵犯人權報告》，批評美國以自身對人權的狹隘理解為框架，稱霸全球的核心利益為標尺，肆意歪曲貶低不符合其戰略利益的國家和地區的人權，對自身侵犯人權的劣迹卻置若罔聞、熟視無睹。

報告全長約2萬字，分為序言、公民權利和政治權利有名無實、經濟和社會權利缺乏基本保障、少數族裔飽受欺凌排斥、婦女面臨嚴重歧視與暴力、弱勢群體處境艱難、移民遭受非人道對待、肆意踐踏他國人權等部分。

報告批評美國是槍枝暴力最嚴重的國家，2019年共發生415宗槍擊事件，39,052人死於與槍枝有關的暴力事件；又指美國貧富懸殊問題是西方國家中最為嚴重，2018年基尼系數攀升至0.485，貧富差距創50年來新高，社會保障持續萎縮，2018年數據顯示，美國有3970萬貧困人口，每晚至少50萬人無家可歸。

在少數族裔人權方面，報告指出，美國白人至上主義回潮，近年來發生的恐怖活動大多與白人主義暴力有關，美國警察槍殺和殘暴虐待非洲裔案件頻發；報告又批評，美國婦女兒童人權問題觸目驚心，多達70%女性曾遭受身體或性暴力，至2018年仍有1280萬名兒童生活在貧困之中，5歲以下的貧困兒童數量多達350萬。

報告批評，美國為了維護自身的國際霸權，奉行單邊主義，肆意踐踏他國人權，踐踏以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體系，動輒「退群」「毀約」，推卸國際責任，且頻頻「制裁」「動武」，導致世界多地陷入動盪，引發嚴重人道主義災難。