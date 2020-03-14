新冠肺炎：駐美大使確診　曾與特朗普同枱食飯

巴西總統博爾索納羅及其代表團、美國總統特朗普及家人上周六（7日）曾在美國佛羅里達州的海湖莊園別墅會面。與會的巴西政府新聞官沃恩加藤及美國邁阿密市長蘇亞雷斯確診新冠肺炎。博爾索納羅的隨團律師庫法（Karina Kufa）及巴西駐美國大使福斯特（Nestor Forster）周五（13日）亦宣布確診，成為會面的第3及第4名中招人士。

巴西駐美國大使館周五證實，大使福斯特確診新冠肺炎，他此前已接受隔離觀察，現時會延長隔離期2周。據悉，福斯特上周陪同博爾索納羅到訪海湖莊園，並與特朗普等人同桌吃飯，他與特朗普的座位相距不遠。

另外，隨團的律師庫法亦公布自己確診，她表示從美國回國並得悉沃恩加藤確診後，已進行自我隔離。她指自己現時狀態良好，正遵循醫護人員的指示，需要休息一段時間才能工作。

傳媒一度報道，指博爾索納羅亦確診，但他其後否認，指自己的病毒測試結果為陰性、即沒有染疫。他表示：「要繼續正常生活，我們尚有很多挑戰及問題要解決。」巴西目前已有98宗新冠肺炎個案，里約熱內盧及聖保羅更出現社區傳播的情況。