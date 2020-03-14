新冠肺炎：美傳召崔天凱　抗議美軍帶病毒到華言論

美國國務院周五（13日）傳召中國駐美大使崔天凱，抗議中國外交部發言人趙立堅，日前聲稱美軍或將新冠病毒帶到武漢；中國駐美國大使館暫未回應。崔天凱同日接受官媒訪問時指，病毒源頭問題應由科學家處理，妄加臆測無助抗疫。

美國國務院一名官員表示，中國正試圖轉移外界對該國引發新冠肺炎全球大流行所扮演的角色，形容散播陰謀論既危險亦荒謬。他亦提到，為了中國人民及全世界的利益，美國希望向北京展示不會容忍有關行為。

崔天凱受訪時被問及對新冠病毒源頭的看法，他指源頭問題應由科學家解答，其他人妄加猜測是無意義，對各國抗疫亦沒有任何幫助，可能會製造恐慌、散布歧視及謠言。他續稱，世界衞生組織命名病毒是有原則的，為防止污名化不能跟任何地方、特殊群體、個人、動物直接掛鈎，認為世衞做法客觀公道，大家應聽從其建議。

趙立堅周四（12日）在社交網站反擊美國國家安全顧問奧布萊恩指控中國隱暪疫情，質疑是美軍把疫情帶到武漢，認為美國欠中國一個解釋，要求美國展現透明度，以及公開有關資料，惟其言論演變成外交風波。