新冠肺炎：CDC預測2.14億人中招　170萬人病死

美國的新冠肺炎疫情持續，全國已有2610宗個案，47人死亡。美媒周五（13日）披露，美國疾病控制及預防中心（CDC）早前估計，最壞的情況是美國在疫情高峰期，會有2.14億人在逾一年的時間內受感染，170萬人更會病死。專家認為，若不採取任何減慢疾病傳播的措施，此情況會實現。

《紐約時報》報道，CDC的疾病模擬師計算不同假設及美國的可能反應後，早在上月的一次視像會議已向部門官員及傳染病專家，交代4個新冠肺炎疫情的模擬預測。其中一個是美國於逾一年的疫情中會有1.6億至2.14億人中招，20萬至170萬人死亡。其他模擬情況則預測美國會有240萬至2100萬人染疫住院，但美國的衞生系統僅可應付92.5萬人住院，疫情將摧毀系統。

另外，首都華盛頓一間教堂近日爆發集體感染，最少5人確診。該教堂的牧師及管風琴手亦確診，牧師的妻子及兒子的病毒測試結果則為陰性。據指，牧師的情況逐漸好轉，他是華盛頓第一宗確診個案。共有550名教徒曾出席由該牧師主持的活動，他們正進行病毒測試及在家隔離。