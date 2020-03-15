新冠肺炎：多地首有患者病歿　紐約州將推新措施抗疫

美國爆發新冠肺炎疫情，確診個案遍布全國49州，僅餘西維珍尼亞州仍未失守。紐約州上周六（14日）一名82歲女患者及另一名65歲人士死亡，成該州首兩宗死亡病例。州長科莫（Andrew Cuomo）上周六（14日）表示，稍後將推出鼓勵市民接受檢測，以及提供遠程醫療（remote treatment）等新措施。除紐約州外，路易斯安那州及維珍尼亞州亦首次有患者死亡。

科莫表示，該名82歲女患者患有潜在呼吸系統疾病及肺氣腫，之前曾因上述病患住院，其後感染新冠肺炎，本月3日入院接受治療。他另提到，正考慮在長島等地開設第二個駕車通道檢測站，預計周內開始運作；紐約州首個駕車通道檢測站上周五（13日）在新羅謝爾市（New Rochelle）開始投入服務。

此外，紐約州羅克蘭縣亦有一名65歲人士病死家中後，法醫證實他感染新冠肺炎。消息稱，該名死者生前沒有接受病毒檢測，且有其他嚴重健康問題。

受國內爆發新冠肺炎疫情影響，紐約州目前確診總數增至524宗，較上周五增加100宗。至於全美則錄得2657人染疫，共有50人病死。