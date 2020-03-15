凝膠注入新技術　10分鐘修復椎間盤突出術後患處

患椎間盤突出令人腰椎疼痛、坐立不安。美國有大學研究出一種可在10分鐘內完成的新技術，在接受椎間盤切除術後患者的腰椎注入透明質酸凝膠，填補及鞏固術後患處，令患者康復得更快和更好。有關研究上周三（11日）在《科學轉化醫學》雜誌上發表。

康奈爾大學生物醫學工程學系教授博納薩爾（Lawrence Bonassar）的團隊，與意大利一間藥廠合作，開發出一種含核黃素（riboflavin）的玻尿酸凝膠。核黃素是光活性維他命B的衍生物，研究人員用強光照射凝膠，可以激活當中的核黃素，令其產生化學作用，使凝膠的纖維緊緊接合，形成固體黏劑，而這種「黏合劑」能讓腰椎纖維環的新組織細胞生長，比任何填充黏合物更佳。

團隊在接受椎間盤切除手術後的綿羊身上試用該種凝膠，發現它不但能修復綿羊腰椎的纖維環、回復椎間盤的原來高度，更令脊椎恢復正常機械功能。博納薩爾表示，不計椎間盤切除手術，注入這種凝膠只需5至10鐘。更重要的是，新技術使用的凝膠填充物不會漏出來，效果比過去所有椎間盤切除及接合手術更好。