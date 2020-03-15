新冠肺炎：超市盲搶潮　男子購得廁紙出門即被搶

面對新冠肺炎，世界各國採取不同措施應對。在疫情陰霾籠罩下，英美不少城市出現居民湧到超市恐慌性搶購的情景。在英國倫敦，有人在超市購得2卷廁紙，一出店門即被歹徒在光天白日下搶走。

代表英國大部分超市的英國零售商協會（BRC）表示，近日消費者對貨品的需求，是聖誕節以外最多，不同之處是現在主要是搶購衞生用品、廁紙及保質期較長的食物，有1/3顧客承認囤積貨品。

市民蜂湧到超市搶購，驚動政府需要求軍隊候命，有需要時守衞超市和送貨隊伍。有超市亦因為人們搶購和囤積貨品而實施限購令，全國最大超市Tesco限制抗菌用品、乾麵類、罐頭蔬菜、廁紙及紙巾等，每次只可買5包。連鎖藥房Boots則限制一款兒童消炎鎮痛藥每次只可買一包。

在北倫敦哈林蓋（Harringay），一名56歲男子上周六（14日）下午3時許於超市輪候購得2卷廁紙，一出店門即被尾隨的歹徒搶走。男子報警求助。在英格蘭巴斯，有人拍到一名男子穿上全套生化保護衣，在街頭提着27卷廁紙。另外在南威爾斯，一間超市未知是「攞景定贈慶」，在店內聲播放一首講述末日倒數的搖滾歌曲。

而在美國，市民搶購日用品的情況不遑多讓，有網民在社交網發文，指在超市購買廁紙的人龍長達4條貨架走廊；另有超市甚至要請來警察和保安，陪伴職員看守廁紙和罐頭湯類。

由於顧客眾多，不少超市員工不但要為理貨補貨疲於奔命，更要暴露於倍增的感染病菌風險之中。大型連鎖超市沃爾瑪（Walmart）有員工在社交網大吐苦水，指沒足夠時間休息和洗手防疫，公司上周六宣布將縮減24小時店舖的營業時間，讓員工可以補貨和做好清潔工作。另一間超市集團大眾超級市場（Publix）亦將每日關門時間提早2小時至晚上8時。