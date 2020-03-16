首次一對一辯論　拜登桑德斯揚言找女副手

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登及參議員桑德斯周日（15日）首次進行一對一辯論，二人就墮胎、醫保、槍械管制等問題唇槍舌劍，拜登更拋出會找一名女性為副手的承諾，桑德斯亦指或會邀請女性當副手。

經過多場初選後，民主黨的參選人只剩拜登及桑德斯之爭。拜登在辯論時，首次提及當選後會找一名女性擔任副總統，而桑德斯稱他很有可能也會這樣做。美媒評論二人當晚全程花太多時間互翻舊帳，攻擊對方以往在國會的投票決定，包括墮胎、老人醫療服務及槍管等議題。拜登對桑德斯說：「你加入我吧！」桑德斯則拒絕，反問為何拜登不加入他。桑德斯最後指若拜登贏了提名戰，也會支持他。

由於新冠肺炎疫情爆發，拜登與桑德斯沒有握手，改以撞肘打招呼，並相隔逾1.8米辯論。大會亦沒有安排任何觀眾到場，現場甚為冷清。二人批評總統特朗普的防疫政策，認為他低估疫情威脅，拖延抗疫時間，引起更多憂慮。

桑德斯批評特朗普輕視幫助美國人的醫生及科學家，他說：「我能否成為總統也好，我們首要的是叫總統（特朗普）立即閉嘴。」拜登則指如果他是總統，會派軍隊協助抗疫，因為他們有能力滿足醫院及各地人民的需求。

77歲的拜登及78歲桑德斯均稱自己健康良好，有採取預防措施。惟拜登辯論期間數次咳嗽，桑德斯則擦鼻子。