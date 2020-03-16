全球最深海溝探險　8日行程收10萬美元

潛水器據悉是迄今唯一能多次潛入全大洋深處的潛水器，圖為進行調試的情況。

登上全球最高峰珠穆朗瑪峰是登山者的夢想，但冒險者的足迹怎能止步於高空？總部位於英美的EYOS探險公司與私人海底潛水公司「Caladan Oceanic」合作，將於未來為冒險家們提供一個前往西太平洋的馬里亞納海溝、在逾萬米深水底探險的機會，號稱是世界上第一次開放予普通民眾參加。

美媒周一（16日）報道，探險區域位於水下10928米，被指是世上海洋最深之處。冒險者出發前不需正式培訓，將與包括聲納操作員等專業人士的任務團隊登上潛水器，共度8日時光，期間每次潛水需時14個小時，當中有4小時暫留海底探索及拍攝。

據EYOS表示，這種經歷非常罕有，目前世上只有7個人到訪過該深淵，荷里活名導占士金馬倫（James Cameron）就是其中之一。該公司又指，名額只有3個，而且是先到先得，費用至少要10萬美元（約78萬港元）。

潛水器預計今年6月啟航，合作的兩間公司去年在10個月內考察了太平洋、印度等多地的洞穴深淵，收集及分析科學樣本，並測試驗證海底最深點，今次亦是另一個為期6個月的深海探險任務之一。