發現逾百新外海王星天體　或助揭行星九奧秘

自天文學家把冥王星降格為矮行星後，太陽系只餘八大行星。美國有天體物理學家近日分析數據，在距太陽最遠行星海王星的軌道外，發現139個新的外海王星天體（TNO）。研究人員指，新發現或有助揭示宇宙奧秘，如假想中的太陽系第九顆行星「行星九」。

賓夕凡尼亞大學天體物理學教授伯恩斯坦（Gary Bernstein）與其團隊，分析國際天文研究計劃「暗能量調查」（DES）在2013年至2017年間收集到的數據，DES利用設於智利的巨型天文望遠鏡，拍下太陽系70億個光點。團隊以電腦軟件排除可能是恒星、星系和超新星的物體後，剩下2200萬個瞬變狀態的天體。

團隊再從中找出成雙或成三的瞬變物體，以確定它們在連續每晚出現的位置，結果找到400個物體在至少6個晚上出現。團隊之後以他們開發的堆疊圖像技術，令觀測的數據圖像更清晰，最後發現316個TNO，其中有139個更是以前文獻從沒提及過。

這139個新TNO的運行軌迹，距離太陽約30至90個天文單位（AU），1天文單位相等於1.5億公里，而其中7個的平均運行軌迹更可能距太陽達150AU，遠超冥王星的40AU。伯恩斯坦表示，假若證實這些新發現的星體真的是TNO，那它們極可能是距太陽最遠的天體。