新冠肺炎：作家指病毒源於中國　華使館斥論調荒唐

新冠肺炎肆虐全球，曾獲諾貝爾文學獎的秘魯作家略薩（Mario Vargas Llosa）周日（15日）在西班牙媒體上發表文章，指病毒源於中國，而中國的獨裁制度是新冠肺炎全球擴散的罪魁禍首。中國駐秘魯使館周一（16日）發聲明，批評略薩不負責任地攻擊指摘中國、論調荒唐惡劣。

略薩在文中指出，中國至少一名醫生在疫情爆發前，已檢測出新冠病毒，但政府沒有採取相應的措施，反而試圖掩蓋消息，在「瘟疫」已經擴大時才確認。文章又指，相信中國榜樣的人是「傻瓜」，表示新冠病毒爆發會打開「盲人的眼睛」。

中國駐秘魯使館發表聲明，指略薩文章中「病毒來自中國」這一表述很不準確，因世衞已明確表示尚無法確定病毒源頭；又重申此時因不同的政治制度，互相指摘或批評無助於解決問題。

另中國外交部發言人耿爽周一（16日）在例行記者會上表示，中方始終本着公開、透明、高度負責的態度，及時向世衞和有關國家通報疫情信息，分享病毒基因序列，與包括秘魯、西班牙在內的世界各國開展醫療衞生合作，分享經驗。中方希望略薩能摒棄偏見，全面正確看待有關問題，客觀公正看待中國，多為國際社會抗擊疫情貢獻正能量。