新冠肺炎：阿根廷關邊境　委內瑞拉封城

新冠肺炎全球蔓延，南美洲多個國家亦相繼出現確診個案。阿根廷將關閉邊境15日以防疫潮擴散，委內瑞拉則對首都及6個州實施封城，以便進行社區防疫。

阿根廷周日（15日）新增11宗確診個案，至今共有56人確診，當中2人死亡。總統費爾南德斯當日與政府官員及衞生專家開會後，決定關閉全國邊境15日，如有需要可能延長。封關令實施後，除阿根廷本國人或僑居阿根廷的外國人外，其他人只准離境，不得入境。所有確診者、懷疑染病者以及由感染高危國家入境的人士，必須自我隔離14日，否則會被刑事檢控。

費爾南德斯又宣布，所有中小學停課2周，但學校飯堂等其他功能範圍則維持開放。而感染新冠肺炎風險最高的65歲以上人士，應留在家中；當局將在銀行或醫療中心安排特別時段為他們服務，免卻他們等候。此外，所有國家公園亦關閉，文娛表演及體育比賽亦禁止，以免太多人聚集傳播病毒。惟費爾南德斯強調，地方商店毋須關閉，因為人們始終需要購買生活所需，最重要是避免人群聚集。

而在委內瑞拉，當地至今有17宗確診個案，無人死亡。總統馬杜羅周日在電視講話宣布，周一（16日）早上5時起，首都加拉加斯及6個州實施封城防疫，所有商店要關門，居民留在家中。他說：「我們別無選擇，若不封城防疫，疫情擴散將嚴重打擊國家。」封城防疫下，公共交通、健康服務及食物運送服務可獲豁免。

在馬杜羅宣布新措施前，加拉加斯東部的佩塔雷區擠滿人，他們擔心新措施實施會無了期，急於購買和囤積物品。