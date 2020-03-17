新冠肺炎：屢吃閉門羮　多艘郵輪海上漂泊

全球新冠肺炎疫情持續，鑽石公主號及至尊公主號等多艘郵輪先後出現確診個案，多國為防疫情傳入，紛紛關閉港口、拒絕郵輪停泊。有正在旅途中的郵輪沒法找到可停靠的港口，只能在海上漂泊。以下為相關郵輪的情況：

● 挪威寶石號

仍身處斐濟蘇瓦對開海面，正尋找可停靠的港口，暫未出現確診個案。法屬玻利尼西亞巴比提港口周日（15日）拒絕郵輪泊岸，斐濟勞托卡港口周二（17日）亦拒絕讓郵輪停靠。

● 太平洋公主號

正由印度洋前往澳洲西澳省費里曼德爾，未知當局會否讓郵輪停靠，船上暫未有確診個案。郵輪先後被印尼峇里島、新加坡、泰國布吉、斯里蘭卡及塞舌爾的港口拒絕泊岸，又放棄前往坦桑尼亞桑給巴爾群島。

● 布雷默號

正由巴哈馬前往古巴，船上有5人確診新冠肺炎，20名乘客及20名船員正接受隔離。古巴已答應讓郵輪停靠，英國外交部會安排航班由古巴接戴船上的英國公民返國。

●銀影號

在巴西累西腓停靠，船上一名加拿大籍乘客上周六（14日）確診新冠肺炎。連同該名乘客在內，已有2人下船接受治療。

● 銀海探險號

上周六在智利卡斯特羅市泊岸，船上一名英國籍男子確診新冠肺炎。目前該名乘客已下船治療。

● 黃金公主號

在新西蘭基督城附近停靠，正前往澳洲。早前有3名乘客被隔離，最終沒有人確診新冠肺炎。

● 歌詩達耀目號

一名德國乘客及一名丹麥乘客確診，他們連同另一名發燒乘客，本月8日在波多黎各下船接受治療。郵輪正前往法國馬賽。