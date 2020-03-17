海藻林近半世紀幾乎不變　成氣候變化下保育示範

氣候變化是迫在眉睫的全球問題，但有科學家發現仍有一片未受污染侵擾的淨土。位於南美洲最南端的阿根廷火地群島海域，對上一次有人進行科研已是1973年。美國國家地理學會團隊近日重訪該片水底海藻林，發現其生態系統相隔近半世紀後，竟幾乎毫無改變。專家相信，是次發現將有助人類探尋保育良方。

海藻林近年備受人類活動及氣候變化的威脅，不少水域都出現海膽增生，令海藻數量劇減。然而，火地群島海域的海藻林沒有出現這現象，一直保存完好，猶如海洋中的時間囊。根據過去20年的衞星圖像，海藻林僅隨着降雨出現周期變化，同海域的魚類各品種的數量亦僅有輕微差異。

報告更形容，這片支撐大量海洋生物及海鳥生態的海藻林，具有地區獨特性及多樣性，是世上少數僅存的淨土之一，必須盡全力保育。是次珍貴的研究，有助填補了學界在保育海藻林的空白。

美國夏威夷大學的海洋學家弗里德蘭德（Alan Friedlander）解釋︰「在這個氣候變化的時代，重新研究這片偏遠地帶極具價值。此舉有助學界理解，在沒有人類直接影響下，海底生態系統的功能是如何變遷。」有關研究結果已刊登於本月的學術期刊《PLOS One》。