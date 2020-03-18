中國反制美國　要求3美國報章交還記者證

中國外交部周三（18日）凌晨通報，指美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動無端設限，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓，中方雖在第一時間向美方提出嚴正交涉，表達堅決反對和強烈譴責但效果有限，決定即日起採取進一步的反制措施。包括要求美國3家報館部分記者交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包​​括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

根據通報，中方針對美方早前將將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，中方即日要求「美國之音」、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》及《時代》雜誌5間美國媒體駐華分社，向中方上交申報所有在中國境內的工作人員、財務、經營、所擁有不動產等書面材料。

第二，針對美方大幅削減、實際驅逐中國媒體駐美機構員工，中方要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者，從即日起4天內向外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包​​括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

第三，針對美方對中國記者在簽證、行政審查、採訪等方面採取歧視性限制措施，中方將對美國記者採取對等措施。