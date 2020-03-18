新冠肺炎：紐約市長或快將下令「封城」　州長唱反調

新冠肺炎疫情在美國持續擴散，截至周二（17日）全國至少有6420宗病例，死亡人數達108人。紐約州是其中一個疫情嚴峻的地區病例超過1500宗，13人死亡。為防疫情進一步擴散，紐約市市長白思豪周二表示，可能會在48小時之內下令「封城」，強制民眾待在家中，但紐約州州長科莫則表明目前未有考慮相關措施。

白思豪周二下午記者表示，紐約居民應做好數天內接獲「就地避難」（shelter in place）指令的心理準備，並預告會在48小時內做決定，但未詳述計劃詳情。三藩市已下令當地居民周二起「就地避難」，除非必要否則要留在家中，為期3星期。外界估計，紐約市的封城令會與此相類似。

然而，科莫在當日較早前已經表明，白思豪無權下令封城，自己也不想封鎖紐約市：「本州沒有城市能在未經州政府許可的情況下自行隔離，我對隔離任何城市毫無興趣，也無此計畫」。在白思豪表明或會在48小時內決定發出「就地避難」命令之後，科莫再一次發明聲，表示目前沒有考慮在任何地方實施全面隔離或就地避難等措施。

不過，科莫也都表達了對州內疫情的憂慮。他預計該州的疫情高峰期或會在5月初來到，屆時紐約州或會需要5.5萬到11萬張病床，不過全州目前僅有5.3萬張病床和3000張深切治療病床，情況嚴峻，正想辦法加大醫院的收治能力。

紐約州衞生部旗下一個工作小組亦發表報告，若疫情到達高峰期，該州將會有1.86萬受病人需要呼吸機續命，而扣除長期正在使用的呼吸機，該州最多只有2800部呼吸機可以動用，即尚欠1.58萬部呼吸機才足以應對疫情。有醫生已表明，準備要在緊急關頭，做出應該先救甚麼人的抉擇。