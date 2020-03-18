民主黨初選拜登料再奪2州　出線機會大增

美國3個州份周二（17日）再舉行民主黨總統初選，前副總統拜登氣勢如虹，延續先前兩個「超級星期二」的優勢，預料贏得「大獎州份」佛羅里達州。他已大幅拋離先前領先的大熱門參議員桑德斯，有望出線成為黨內總統候選人。

佛州、伊利諾伊州及亞利桑那州同時舉行投票，共有441張黨代表票，佔總票數11%；其中佛州擁有219張黨代表票，選情備受關注。初步結果顯示，拜登以61.7%得票率，大幅領先得票率僅得22.8%的桑德斯。伊利諾伊州的選戰同樣不容忽視，拜登的得票率達59%，比對手高近22%，亞利桑那州結果暫未出爐。目前拜登累積票數近1121張，多桑德斯只有約300張。

拜登隨即透過視像向支持者講話，形容競選團隊有很好的一晚，又指在新冠肺炎疫情下，需要將政治放在一邊並共同合作。他表示：「疫情不會理會你是民主黨抑或是共和黨，它會觸及有權勢以及社會最脆弱的人。」

原定當日舉行初選的俄亥俄州，受疫情影響州政府決定推遲選舉至6月。惟引起民主黨人強烈不滿，周二決定向州務卿提出訴訟，強調延期選舉的決定權在立法機關手上。