新冠肺炎：傳美國將把非法入境者送回墨西哥

美墨邊境問題因新冠肺炎疫情再次激化。外媒周三（18日）報道指，美國打算局部關閉南部邊境，並把所有尋求庇護者及企圖從墨西哥非法入境者遣返，稱是對抗疫情的必要措施。美國確診數已破6千大關，墨西哥則錄得82宗。

《紐約時報》引述政府官員消息指，新規定料於未來2日內公布，屆時所有邊境巡邏人員毋須再經拘留或其他正式程序，即可自行把非法入境者送回墨西哥。但商業往來、美國公民、綠卡持有人、持適當文件的外籍人士等，仍可繼續通過入境口岸。白宮暫未證實消息。

相反，墨西哥目前未有明顯的封關措施，不少人潮聚集的周末大型節慶活動仍如常舉行，總統奧夫拉多爾亦繼續原定行程，期間與群眾擁抱甚至親吻小童，外界憂慮疫情在該國大爆發。有疑似經墨西哥飛機乘客傳入薩爾瓦多的病例，更掀起兩國罵戰，薩爾瓦多總統布克萊批評對方不負責任。

另外，委內瑞拉早前向國際貨幣基金組織（IMF）請求50億美元（約390億港元）緊急貸款，應對新冠肺炎疫情。惟IMF認為，該國馬杜羅政府的合法性未獲國際社會普遍認可，拒絕其貸款要求。