新冠肺炎︰欲掌握伊朗疫情　國務院重啟通訊軟件

美國去年在伊朗爆發示威浪潮之際，拉攏該國公民使用加密通訊軟件，一窺當地情況。美國傳媒周二（17日）報道，自伊朗近日爆發新冠肺炎疫情後，美國國務院即重啟該通訊軟件，以掌握疫情資訊。

有線電視新聞網絡（CNN）報道，國務院官員在疫情爆發後，即透過加密通訊渠道，向伊朗國民徵集國內實況。該名官員明言，不相信伊朗政府發放資訊，並呼籲︰「我們想要你的故事及片段。我們想知道真相，並會為你公諸於世，伊朗政權並不容許這樣。」國務卿蓬佩奧周二亦曾公開抨擊伊朗，指該國領袖隱瞞疫情。

該名官員又指，美國實施的制裁行動僅針對伊朗政權而非人民，強調美國不是伊朗人民敵人。除加密通訊軟件外，美國亦在社交網上發布波斯文調查問卷，至今已獲逾7000人回應。

另有報道披露，伊朗允許8.5萬名無染病的囚犯暫時保釋外出。在囚的英籍伊朗裔女子納扎尼（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）丈夫證實，納扎尼已暫時獲釋，現居父母德黑蘭家中，但需佩戴足踝追蹤器。納扎尼早年回伊朗探親時，被指策動反政府及間諜活動，遭判監5年；其家人指她疑似染疫。