新冠肺炎：特朗普稱會動用權力應付危機　千億美元應急方案待簽

美國總統特朗普周三（18日）表示，他會動用總統的緊急權力應對新冠肺炎疫情帶來的公共衞生及經濟危機。

特朗普以「戰時總統」自居，稱他會在必要時實施《國防生產法》，讓政府有更大權力去調動私人公司的生產力，以彌補口罩、呼吸機及其他醫療用品的供應短缺。此外，他亦會增加國家檢測新觀肺炎病毒的數量，亦會在紐約市和西岸，派駐海軍醫療船。面對愈來愈多美國人因為失業而無法交租或供樓的問題，房屋及城區發展部亦會暫停收樓和驅逐住客直到4月底。

此外，亦有消息指，美國3大車廠、福特通用和快意佳士拿將會暫時停工，以防新冠肺炎擴散。停工的15萬名工人將會領取失業救濟和其他附加補助。

美國參議院周三亦順利通過了一個1000億美元（約7800億港元）的緊急方案，以協助因疫情而財政緊絀的美國勞工。該法案稍早前已在眾議院過關，現在只待特朗普簽署。相關紓困措施包括提供免費病毒檢測、病假津貼和有薪家事假期，以及提高數百萬美國人的失業保險。這項法案是國會本月通過的第2項緊急援助方案。

一項最新調查顯示，有52%的美國人認為特朗普處理今次疫情時不夠認真，而70%被訪者認為疫情對美國經構成嚴重威脅。