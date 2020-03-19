新冠肺炎：特朗普指「中國病毒」非種族歧視　世衞籲小心字眼

美國總統特朗普以「中國病毒」稱呼新冠病毒，並稱自己用詞準確，事件餘波未了。事件餘波未了。周三（18日）見記者時，再次用「中國病毒」這稱呼，他堅持這個叫法並不涉及種族歧視。

特朗普解釋自己用「中國病毒」這個叫法時重申：「因為它（病毒）來自中國，這完全不是種族歧視，不，完全不是。它來自中國，這就是原因，我想準確表達。」

他續稱：「我很愛我的國人，而中國曾試圖指出（疫情）是由美軍造成。這不可以發生、不會發生，只要我還是總統。它來自中國。」

周三於日內瓦舉行的世界衞生組織新冠肺炎例行發布會上，世衞突發事件規劃執行主任瑞安回應特朗普稱呼新冠病毒為「中國病毒」時稱：「一直以來我們傳遞的信息就很清晰，病毒沒有國界、不區分種族膚色和財富。我們在語言使用上要小心。」他呼籲人團結合作，指任何人都不希望把病毒與種族聯繫在一起。

瑞安稱，2009年H1N1流感大流行是始於北美，世衞也沒把它稱作北美流感，所以當遇到其他病毒時亦採用同樣的命名方式，避免同地域聯繫。