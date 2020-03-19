新冠肺炎：杜魯多灑820億加元紓困　折合3%GDP

加拿大總理杜魯多周三（18日）宣布總額820億加元（約4400億港元）、折合該國3%GDP的紓困援助計劃，協助加拿大全國人民及大小企業，度過新冠肺炎疫情帶來的窘境。

該項緊急紓困計劃包括270億加元的直接工資補貼，和暫緩徵收550億加元個人所得稅及企業所得稅。此外，不管是受僱或自僱人士，如果必須在家隔離或照顧家人，都可自4月初開始，申請每2周最高900加元的失業津貼，最長期限為15周。另外，未來3個月，聯邦政府將為財政有困難的中小型企業僱主，發放10%員工薪金，每名僱主上限為2萬5000加元。

杜魯多因妻子確診新冠肺炎，正在家居隔離。他在家門口舉行記者會時表示：「沒有人需要為如何維護自身健康而擔憂。不管你是誰、身在何處，都會得到幫助。合作無間，是我們可以共度此刻的關鍵。」又強調因為過去5年打下的基礎，今次的巨額開支不會讓加拿大陷入衰退，又指國家將全力確保經濟迅速反彈。

加拿大國會可望在下周召開臨時會，通過緊急立法實施紓困措施；之後還可望根據每日疫情實際發展和需求，推出更多援助方案。