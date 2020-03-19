新冠肺炎：國會首例　2名眾議員確診

新冠肺炎疫情進一步威脅美國華盛頓政圈，國會周三（18日）首次有議員確診，他們分別是佛羅里達州共和黨眾議員巴拉特（Mario Diaz-Balart）及猶他州民主黨眾議員麥克阿當斯（Ben McAdams）。二人上周五（13日）均到過國會山莊出席大會投票，部分眾議員收到消息後立即宣布自我隔離14日。國會山莊失守，令華府面臨抗疫新挑戰。

58歲的巴拉特首先宣布自己確診新冠肺炎，是美國國會首名中招議員，目前未知其感染途徑。其團隊發聲明指，巴拉特上周五在眾議員會議結束後，出於預防考慮留在華盛頓自我隔離，沒有返回佛州。至上周六（14日），他出現發燒及頭痛等病徵，其後接受新冠病毒檢測，周三較早前確診。巴拉特自我隔離期間在家工作，目前情況良好，並呼籲民眾非常認真地跟從美國疾病控制及預防中心的指引，避免染病及紓緩疫情傳播。

45歲的麥克阿當斯亦於周三深夜發聲明，指自己當日確診，在出現發燒、乾咳及呼吸困難後已居家隔離，並透過電話會議繼續工作。

早前有政團會議與會者確診後，國會已陷入疫情恐慌，參議員克魯茲等人審慎起見宣布自我隔離。巴拉特與麥克阿當斯上周五曾出席眾議院的投票，喬治亞州共和黨眾議員弗格森（Drew Ferguson）在Twitter表示，由於曾與確診議員接觸，所以他在眾議院醫生建議下進行隔離；眾議院共和黨黨鞭斯卡萊斯（Steve Scalise）則因曾與巴拉特會面而決定自我隔離，目前沒有任何病徵。除了弗格森及斯卡萊斯外，目前另有14名國會議員在自我隔離。

美媒指，國會已為疫情攻入國會山莊準備了好幾周，包括在議事堂多處加設酒精搓手液，國會山莊警方亦正確保議員可利用保密通訊遙距溝通，國會領袖則已知會所有議員辦公室為疫情爆發準備應急計劃。