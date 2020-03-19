新冠肺炎：新症半日增2300宗　華盛頓州建臨時醫院

美國的新冠肺炎確診數不斷增加，多地醫療及防疫物資短缺，醫院床位短缺，華盛頓州正興建臨時醫院收容病人。海軍亦會派出兩艘醫療船，但只會治理非新冠肺炎患者，未知何時泊岸。

美國周三（18日）早上6時至晚上6時的12小時內，新增逾2300人確診，令總數升至逾8700人中招，其中近150人死亡。新病例中有逾1200人來自紐約州，單單紐約市已佔超過500例；伊利諾伊州則新增128例，佛羅里達州多近100人染疫。白宮抗疫專責組官員比爾克斯（Deborah L. Birx）警告，國內未來4至5日的確診數將會戲劇性地增加。

馬里蘭州州長霍根憂慮該州醫療物資短缺，目前正在網上籌措6000張病床，又指實施社交疏離以緩減疫情是十分重要，否則醫療系統將無法同時處理龐大需求。有專家透露很多病人留醫3周或以上，部分醫療機構或最快本周末面臨床位不足問題，呼籲民眾避免社交活動及人與人之間應保持至少1.8米距離。

除病床外，口罩等物資同樣短缺，喬治亞州西南部的醫療系統一周的口罩用量相當於半年供應量，N95口罩存貨僅夠3日使用。醫護人員為節省用量，需在N95上加一塊手術薄膜紙，延長口罩壽命。

另外，海軍宣布將派2艘醫療船到東岸協助紓緩醫療系統壓力，其中一艘將前往紐約，另一艘未知目的地。由於艦隻仍在維修，料需時數周才可到位。防長埃斯珀周三證實，醫療船不會收容新冠肺炎患者，而是負責治理其他病患，讓醫院可集中收治染疫者。

與此同時，重災區之一的華盛頓州在金縣一處露天球場建立臨時醫院，可提供約200個床位收容有可能染疫或輕症患者，以減輕醫院負擔，專注治理重症者。