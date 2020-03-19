雄性獨角鯨獠牙有何用？　研究：求偶時嚇怕同性

雄性獨角鯨額前長有一根儼如長角的牙齒，生物學家對其用處一直眾說紛紜。美國有科學家研究200多條獨角鯨的數據後，近日發表報告，指雄性獨角鯨的長牙是用來嚇怕同性，吸引異性，而且愈長愈吸引。

亞利桑那州立大學生命科學研究員格雷厄姆（Zackary Graham），對長居於北極冰海下的獨角鯨為何生出長長的獠牙充滿疑問，他曾閱讀過獨角鯨頭部有疤痕、斷牙、甚至是長牙插進其他雄性身體的文獻，起初以為是用來獵食、打鬥等。

格雷厄姆一向對動物擇偶的研究甚感興趣，在好奇心驅使下，他在過去35年來，與團隊收集245條成年雄性獨角鯨的數據，並分析牠們的體形、尾鰭大小，以及其長牙生長的情況。結果發現，相同體形的雄性獨角鯨，牠們的獠牙長度差異很大，長度在0.45米至2.49米不等，差距可達4倍；相比之下，牠們的尾鰭相差卻不大，大約在0.4米至0.9米之間。

格雷厄姆等人因此認為，獨角鯨擁有長長的獠牙，是於爭奪異性對象時，用來向其他雄性獨角鯨發出「我比你強壯」的信號，好使對方知難而退，並以此來吸引異性。