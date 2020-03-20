新冠肺炎：特朗普批中國瞞疫　「全世界付出沉重代價」

美國總統特朗普周四（19日）在記者會上，批評中國隱瞞新冠肺炎疫情，令全球付上沉重代價。

特朗普表示：「如果我們能夠早幾個月知道這個（中國的疫情），情況會好很多。它可以被侷限在中國剛開始（爆發疫情）的區域。」「全世界都因為中國的所作所為、不容許（疫情資訊）發放，付出沉重代價。」

記者問到特朗普是否相信中國周三（18日）首次沒有出現境內新增新冠肺炎病例的報道，特朗普答道：「我希望那是真的。誰曉得？但我希望是真的，真心希望。」

在同一場合，特朗普指出，過去用來治療瘧疾的羥氯喹（hydroxychloroquine）與氯喹（chloroquine）將用會使用在治療新冠肺炎上，他感謝美國食品及藥物管理局（FDA）快速批准。不過，一同出席記者會的FDA局長哈恩（Stephen Hahn）隨後發言時否認局方已批准藥物使用於治療新冠肺炎，他較為保留地表示，現在確實可能找到了適合的藥物，但還未找到適合的劑量，還需進行臨床試驗，收集資訊後，依據治療的安全性與有效性的數據，才能作正確決定。