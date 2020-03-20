Tesla佛州致命意外　運安會批自駕系統肇禍

美國全國運輸安全委員會（NTSB）周四（19日）發表報告，指電動車生產商特斯拉（Tesla）旗下一款汽車的自動駕駛系統，是導致去年佛羅里達州一宗致命交通意外的原因，事故中電動車司機死亡。NTSB又批評，國家公路交通安全管理局對Tesla的規管鬆散。

報告指，該宗意外於去年3月1日早上6時許發生，50歲司機駕駛Tesla Model 3電動車，以時速110公里行駛，期間他啟動了自動駕駛系統，期間撞上一輛橫越行車線的貨櫃車。電動車從貨櫃車底穿過，車頂被削去。

報告指，涉事電動車於意外發生前12.3秒，啟動與前車保持距離的「主動車距控制控巡航系統」（Adaptive Cruise Control），保持電動車居中行駛的Autosteer系統則在2.4秒後啟動。報告指，自動駕駛系統在電動車撞上貨櫃車前的7.7秒內，都沒有檢測到軚盤有壓力。

報告認為，Tesla未能限制自動駕駛系統的應用範圍，讓司機在不適用的區域啟動系統，導致他掉以輕心。Tesla回應指，Autosteer只供在沒有交叉車流的高速公路使用，並只是輔助司機的系統，司機必須隨時準備人手駕駛。涉事貨櫃車當時從一個農業設施私家路駛出公路，橫過電動車的行車線，自動駕駛系統因此沒將它視為物件或威脅持續追蹤。