新冠肺炎：總統子批瞞疫　華大使館斥染精神病毒

南美洲的新冠肺炎疫情蔓延，其中巴西的確診數在兩日內翻倍，截至周四（19日）有621人染疫，7人死亡。總統博爾索納羅下令封鎖幾乎所有陸路邊境，又指國內疫情將於3至4個月內見頂。其出任國會議員的兒子愛德華多早前批評中國隱瞞疫情，引發外交風波，中國駐巴西大使館斥言論極不負責任，指他訪美後感染「精神病毒」。

博爾索納羅在社交網Facebook直播，宣布將關閉除接壤烏拉圭外的所有陸路邊境2周，並估計巴西的疫情在未來3至4個月到達頂峰，6至7個月後可回復正常生活。他於直播中沒有提及愛德華多批評中國的風波。

愛德華多日前在社交網表示，中國原可挽救無數生命卻選擇隱瞞真相，強調唯有自由才可解決問題。他周四堅持看法，但指無意冒犯中國人。中國駐巴西大使館在Twitter反擊，指愛德華多的言論極不負責任，聽起來亦很熟悉，間接指他模仿美國總統特朗普就疫情對中方的批評，並在訪美後感染精神病毒。

大使館周五（20日）再發聲明，直斥愛德華多無端發表指摘中國抗疫舉措、污衊中國政治制度等辱華言論，公然挑釁中國，強烈不滿及抗議他的不負責任做法及言論。中國駐巴西大使楊萬明亦要求巴西道歉，又形容博爾索納羅一家是毒藥。巴西外長不滿言論，批評對方以冒犯字眼形容國家首腦是不可接受。