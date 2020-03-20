新冠肺炎：美股大跌前　參院情報委員會主席拋售股票

美國股市因新冠肺炎疫情而大跌，該國傳媒周四（19日）披露，國會參議院情報委員會主席布爾（Richard Burr）於2月美股大跌前大額放售他與妻子持有、總值達170萬美元（約1318萬港元）的股票。據報，交易不涉內幕消息。

報道指，布爾及其妻子於1月底至2月中，分別在30次的交易拋售約60萬美元（約465萬港元）至170萬美元的股票，大部分交易在2月13日進行，股票涉及有酒店業務的公司，放售時機剛在股市插水及衞生官員就疫情發出嚴厲警告之前。

布爾賣股票前，曾在北卡羅萊納州向商界領袖演說，提及估計疫情會有嚴重後果，包括關閉學校、縮減企業規模等。他又形容疫情的傳播是近代歷史從未見過，可能比1918年的西班牙流感更嚴重。

目前沒有證據顯示布爾的交易涉及內幕消息，參議院情報委員會在他拋售最多股票的一周亦無關於疫情的簡報。布爾周四在Twitter發文指，在他演說前美國人已收到疫情警告，他分享的資訊是衞生官員促請所有人注意的。

同日，總統特朗普表示願意回購受疫情打擊的公司股份，又表明將在適當時候介入石油市場，消息刺激油價反彈。