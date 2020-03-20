Google前工程師涉竊商業機密　達認罪協議

由美國科投巨企Google跳槽至電召車公司Uber的星級工程師列萬多夫斯基（Anthony Levandowski），去年8月被控33項盜竊及企圖盜竊商業機密罪。他於周四（19日）與檢方達成認罪協議，獲得撤銷大部分控罪，刑期將不多於2年半。

列萬多夫斯基被控於2015年12月在職期間，下載1.4萬份關於Google旗下自動駕駛車輛研發部門Waymo的工程、生產及商業文件，一個月後離職並成立初創企業Otto，及後獲競爭對手Uber收購及聘用。Waymo於2017年2月控告Uber、列萬多夫斯基及Otto盜竊商業機密，列萬多夫斯基之後再被起訴多項刑事罪名，於加州聖何塞聯邦法院審理。

根據認罪協議，列萬多夫斯基同意一項盜竊商業機密的罪名，並承認曾下載一份Waymo檔案，在離開Google後繼續存取。協議亦列明，他知悉自己是挪用這些機密資料且會造成損害。檢方則同意撤銷其餘32項控罪，料向法官求刑2年至2年半。若按原來的控罪，他原本每項控罪面臨10年監禁，合共罰款825萬美元（約6400萬港元）。他早前因要賠償Google巨額違約金，已申請破產。

Waymo的發言人表示，列萬多夫斯基的認罪協議為這宗重大的案件畫上句號，亦強調了該公司知識產權的價值，他們成功保護了其知識產權。列萬多夫斯基的代表律師則表示，當事人願意負上責任並解決問題，又指他在這行業有巨大才華，希望認罪協議可讓他將來繼續其生活。

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