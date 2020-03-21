新冠肺炎：參議員疫情爆發前賣股　避過美股調整

新冠肺炎疫情蔓延全球，導致多地股市連日下挫。美國多間傳媒連日報道，共和黨籍的參議院情報委員會主席布爾（Richard Burr）、參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）、殷荷菲（Jim Inhofe）及范斯坦（Dianne Feinstein）1月出席一個閉門會議後，紛紛出售旗下股票，成功避過美國股市調整。

美國國會資料僅提供交易股票的價值範圍，而非提供準確數據。資料顯示，布爾及其妻子在2月13日曾出售價值170萬美元（約1326萬港元）的股票，而萊夫勒在2月14日前的3周時間內，亦出售310萬美元（約2418萬港元）股票。同時，美國《紐約時報》周四（19日）報道，范斯坦於1月31日至2月18日期間，一共出售最多600萬美元（約4680萬港元）股票；殷荷菲亦在會後賣出40萬美元（約312萬港元）股票及物業。

對於被指在疫情爆發前賣走股票，布爾的發言人表示，出售股票是個人交易，美國及金融市場數周後才因疫情加劇而出現波動，並稱：「由於疫情每天不斷發展，布爾為疫情對我國經濟造成巨大而突然的影響深感憂慮。」至於萊夫勒的發言人暫未回應。自爆出有關消息後，眾議院情報委員會民主黨代表卡斯特羅（Joaquin Castro）要求布爾暫停主席職務。