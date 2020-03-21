美軍追趕中俄　試射高超音速武器

高超音速武器是中美俄的軍事角力領域之一，美國國防部周五（20日）宣布，軍方前一天成功試射高超音速武器，為2020年代初期至中期實戰部署這款武器鋪路。特別的是，是次試射「攻守兼備」，導彈防禦局收集對抗敵方高超音速武器的數據。

試射的武器原型「通用高超音速滑翔體」（Common Hypersonic Glide Body），搭載在經改良的北極星A3導彈推進器上，當地時間周四（19日）晚上在夏威夷太平洋導彈試射場發射。國防部沒有透露太多詳情，僅指試射由海軍與陸軍聯手執行，該滑翔體以高超音速飛至預定撞擊點；導彈防禦局監察及收集追蹤數據，協助研發對抗高超音速武器的系統。

海軍戰略系統計劃負責人、海軍中將沃爾夫（Johnny Wolfe）表示，是次測試建基於2017年首次測試之上，滑翔體系統在今次測試中，完全能應付施加的額外壓力。他表示：「今次測試驗證我們的設計，現時準備好進入邁向部署武器的下一階段。」

通用高超音速滑翔體由常規彈頭、導航系統、導線和熱保護層組成，海軍負責設計系統，陸軍主導生產工作；兩個軍種將根據各自需求，在通用高超音速滑翔體基礎上研發個別的武器系統，例如從地面及大海發射武器的裝置。陸軍希望2023年實戰部署高超音速武器，海軍計劃2023年及2024年，分別具備水面及水下發射的能力。

高超音速武器的飛行速度達音速5倍以上，它具備極佳的機動性，並可在不同高度及方位飛行，數分鐘內可攻擊數千公里遠的高價值目標，敵人將難以偵測及攔截。俄羅斯去年12月宣稱，可搭載在洲際彈道導彈、以音速27倍速度飛行的先鋒高超音速滑翔彈頭實戰部署；中國去年10月則公開配備高超音速滑翔彈頭的東風17導彈。