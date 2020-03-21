新冠肺炎：單日或50萬新症　特朗普無視情報

美國總統特朗普被指低估新冠肺炎疫情，消息指美國情報機構今年1月至2月曾多次警告疫情的嚴重性，並指中國政府隱瞞，估計新冠肺炎將在全球肆虐，提出華府或有需要採取措施對抗，但特朗普無視報告及身邊官員的抗疫建議。

美國《華盛頓郵報》周五（20日）引述消息報道，情報機構追蹤疫情在中國及其他國家的擴散情況，又警告中方官員淡化疫情影響，但沒有預測疫情何時殺入美國或建議應對方案。參眾兩院的情報委員會今年1月及2月聽取相關簡報。

知情的高級官員透露，特朗普或許沒料到後果，而華府內部不少人亦不能令他採取行動抗疫，形容整個制度響起警號。直至1月18日，衞生及公共服務部部長阿薩爾才有機會與特朗普討論疫情，但對方卻反問何時恢復出售加味電子煙。

至同月底，官員與時任白宮代理幕僚長馬爾瓦尼會面，他們游說高級官員監控疫情。報道指，白宮國內政策委員會主任格羅根（Joe Grogan）當時警告，假如華府不認真看待新冠肺炎疫情，事件將處於風口浪尖數月，危及特朗普連任。

此後，馬爾瓦尼才定期開會，但特朗普仍認為疫情未在國內廣泛傳播而沒有正視；亦否定疫情威脅，並相信中國領導人提供的抗疫資訊。消息指，部分顧問堅持中方提供失實的感染及死亡數據後，特朗普1月底公開讚揚中方抗疫工作。

到了2月底，特朗普結束對印度的訪問及回國後，不滿疾病控制及預防中心官員對疫情的評估，稱會令投資者恐慌；疾控中心當時指因應疫情擴散，美國民眾的生活或有重大改變。中央情報局及國家情報總監辦公室拒絕回應報道，白宮則稱特朗普採取歷史性及強硬的措施保護國民，批評消息人士試圖改寫歷史。

與此同時，《紐約時報》周五引述美國哥倫比亞大學的研究報道，由於美國的新冠病毒檢測工作遲滯，相信實際感染人數比目前檢測確診的多，必須在病例還不多的地區採取社交疏離措施，防止疫情未來數月擴大，避免更多人死亡。

研究人員又利用已知病例資料庫等數據，模擬美國疫情在不同情況下的發展，顯示若不採取任何措施，疫情5月21日將達到單日有50萬人確診的高峰；相反，若嚴格控制疫情，當日增加的新症數量將與現時一樣，只有數千宗。此外，若只有部分防疫措施，美國疫情6月下旬迎來高峰，最多單日出現近30萬宗新症。