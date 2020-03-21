新冠肺炎：中美隔空交火　特朗普強調疫情來自中國

新冠肺炎疫情持續之際，中國及美國繼續為此隔空交火。美國總統特朗普與多名主要官員，周五（20日）在白宮記者會回應華府抗疫的提問，其中特朗普再次強調疫情來自中國，形容情況失控是不幸的事。國務卿蓬佩奧則直指，中國有責任披露有關的數據，讓世界各國知道疫症的威脅。

特朗普被記者問及，為何會說如果可以早點知道疫情爆發時，他打斷記者搶着回答，指自己與中國領導人關係要好，尊重對方，指疫情不幸在中國失控。他重申新冠肺炎源自中國並失控，令部分人感低落。

接着，有記者問到美國疾病控制及預防中心（CDC）何時讓其他部門知悉中國正發生甚麼事，以及全體政府是何時開始攜手抗疫。衞生及公共服務部部長阿薩爾回應指，CDC主任雷德菲爾德1月3日與中國官員討論疫情後，華府才知悉12月可能已有新冠肺炎病例。

蓬佩奧補充，目前有有關中國何時知悉疫情及知道甚麼的討論，他指華府需立時知道，全球亦要知道。他直指，中國政府是最早知道疫情對世界的威脅，有特別責任確保向美國專家及所有國家提供數據。他說，缺少這些數據人們無法判斷如何抗疫，中方透明地分享這些資訊是保障人們安全，與政治或報復無關。

中國外交部發言人華春瑩則在Twitter發文，指美國官員曾稱會提供1億美元（約7.8億港元）予中國及其他國家作支援，中方很感謝，惟至今仍未收到一分一毫。華春瑩又指蓬佩奧曾稱中國容許成千上萬人離開武漢，導致意大利等地爆發嚴重疫情，她要求對方停止說謊。她反指，世界衞生組織專家認為中國的努力避免了成千上萬宗病例。

另外，中國官媒在官方Twitter戶口發文時，加上「#Trumpandemic」（特朗普流行病）及「#TrumpVirus」（特朗普病毒）的標籤，明顯是反擊特朗普稱新冠病毒為「中國病毒」。