新冠肺炎︰全國確診逾2萬　紐約州破萬最嚴重

美國新冠肺炎疫情惡化，截至當地時間上周六（21日），確診病例累計超過2萬，達22,019宗，累計死亡281人。全球目前共有6個國家累計確診病例超過2萬。另外，美國紐約州同日亦宣布確診數破萬，成為疫情最嚴重的州。

超過2萬人感染的國家包括中國、意大利、西班牙、德國，伊朗和美國。美國確診數字已超過伊朗和德國，排全球第四。而美國紐約州州長科莫宣布，截至當天上午紐約州確診的新冠肺炎人數已經達到10365宗，成為美國第一個確診人數破萬的州。當中紐約市新冠肺炎確診人數也飆升至6211宗。科莫宣布，紐約州將向紐約市運送100萬個N95口罩解決當前紐約醫療系統口罩短缺的問題。

科莫表示，紐約州新冠肺炎確診人數破萬，原因在於紐約州使用了超過加州等近2倍的測試劑量。到目前，紐約州已經測試了逾4.5萬宗疑似病例。他表示，預計紐約州40%到80%的人群將受到新冠病毒影響，且疫情將會持續數月。科莫稱，州政府在盡量減緩病毒感染人群的增加速度，以便減輕醫療系統的壓力。

科莫同時警告，紐約所有的新冠病毒確診患者中，18歲至49歲的青壯年佔了54%，因此提醒年輕人不要輕視該病毒。科莫還呼籲紐約人不要搶購廁紙。